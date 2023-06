Werbung

12 Jahre ist es her, dass The Elder Scrolls V: Skyrim am 11. November 2011 veröffentlicht wurde. Während Fans auf die Veröffentlichung des neues Serienteils warten, bricht der Vorgänger immer noch Rekorde.

Im Interview mit IGN wollte Todd Howard eigentlich über Bethesdas nächsten Titel Starfield sprechen. Ganz nebenbei erwähnte er dabei allerdings, dass Skyrim kürzlich die Marke von 60 Millionen Verkäufen geknackt hat. Als das letzte Mal über Verkaufszahlen des Rollenspiels gesprochen wurde, hatte es gerade die 30 Millionen Marke erreicht. Das war 2017, also sechs Jahre nach Veröffentlichung. Somit hat sich diese Zahl in den letzten sechs Jahren noch einmal verdoppelt. Mit dem neuen Rekord erklimmt das Spiel Platz sieben der meistverkauften Spiele der Welt. Vor ihm befinden sich noch Titel wie GTA 5, Tetris und Minecraft.

Wer jetzt noch in die Welt von Skyrim eintauchen will, ist in guter Gesellschaft. Durchschnittlich 32.000 Spieler nutzen eine der Versionen auf Steam gleichzeitig. Neben der klassischen Version ist die The Elder Scrolls 5: Skyrim – Anniversary Edition für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Wer eine VR-Brille hat, kann sich für 59,99 Euro auch die VR-Version zulegen. Neben den offiziellen Versionen gibt es für PC auch eine schier unendliche Auswahl an Mods, die das Spielerlebnis noch einmal komplett verändern können. Hier gibt es neben grafischen Verbesserungen auch zusätzliche Story-Elemente und Quests zur Auswahl. Wem auch das nicht genug ist, der kann zur Total-Conversion greifen und sich ein völlig neues Spiel modden. Eine Liste der besten gibt es auf Gamestar.