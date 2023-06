Werbung

Atari kündigt sein nächstes Spiel an. Bei Mr. Run and Jump beschreibt der Name eigentlich schon ganz gut den gesamten Spielinhalt. Es handelt sich um einen klassischen 2D-Plattformer. Wir helfen Mr. Run and Jump, zusammen mit seinem treuen Kumpel Leap the Dog, die furchterregende Void zu besiegen und alle Power Edelsteine aus den Realms of Color zu sammeln.

Das wirklich besondere an dem Titel ist allerdings, dass er neben XBox Series X/S, Playstation 5 und PC auch auf dem Atari veröffentlicht wird. Genauer genommen dem Atari 2600, auch bekannt als Atari Video Computer System, kurz VCS. Die Konsole stammt aus dem Jahr 1977 und ist somit stolze 46 Jahre alt. Der letzte Titel für das System erschien 1990.

Wer noch einen Atari VCS zuhause hat, kann sich Mr. Run and Jump als Spielmodul dafür zulegen. Im Lieferumfang ist auch ganz klassisch ein Anleitungsheft enthalten. Die Spielkartusche wurde etwas modernisiert: Atari verspricht ein abgeschrägte Kanten und vergoldete Anschlüsse. 80 Level und fünf verschiedene Gegnertypen warten auf die Spieler. Einen Version für die neuen Systeme liegt dem Kauf leider nicht bei und muss separat bezahlt werden. Die Vorbestellung startet Ende Juli für 60 US-Dollar.