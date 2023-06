Neuerungen und Startzeit des Updates für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2

Die Season 4 für Call of Duty Modern Warfare 2, bzw. Warzone 2 kommt. Das Update geht heute Abend um 18:00 Uhr online. Der Preload ist zumindest auf der PlayStation bereits verfügbar und beträgt circa 17 GB. Die neue Season bringt viele Änderungen sowohl in MW2, als auch Warzone 2 mit. Alle Änderungen finden sich in der offiziellen Übersicht. Die wichtigsten für Warzone 2 sind:

Die mittelgroße Karte Vondel wird eingeführt. Sie ist zum Start bereit für die Modi Resurgence, DMZ und die Lockdown-LTM, mit Standard-Battle Royale in der Saison.

Taktisches Amphibienfahrzeug (TAV), die Rückkehr der beliebten Nachschubkisten, dynamischer Nebel, ein neues Feld-Upgrade und mehr.

Der Sandsturm geht in Al Mazrah weiter. Zusätzlich zur Einführung von Vondel gibt es in Al Mazrah in Saison 04 einige leichte topografische Änderungen.

Die Ranglistenspiele werden zurückgesetzt.

Für Modern Warfare 2:

Sechs neue Multiplayer-Karten: Showdown. Kunstenaar Bezirk. Mercado. Penthouse. Mawizeh-Sumpf. Dorf Ahkdar.

Search & Destroy und Prisoner Rescue werden für eine begrenzte Zeit auf 12v12 ausgeweitet.

Eine neue Ranglisten-Saison.

Es gibt allerdings auch Änderungen, die in beiden Spielen greifen. Diese wären:

Neue Herausforderungen mit Belohnungen, darunter eine neue Nahkampfwaffe: die Tonfa.

Neue Waffen: Tempus Razorback Assault Rifle und ISO 45 SMG ausrüsten (kostenlos im Battlepass)

Neue Operatoren, darunter Nikto. Ein maskierter Ex-Cover-Agent.

Multiplayer- und Warzone-Ranglisten-Saison 04.

Prestige-Levels werden fortgesetzt, neue Herausforderungen verfügbar. Erreichen Sie Stufe 850, um eine spezielle Waffenblaupause freizuschalten.

Es wird außerdem ein Mid-Season-Update geben, welches weitere Neuerungen in die dann laufende Season einfügt.