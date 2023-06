Werbung

Das bekannte Early-Access-Fabrik-Aufbauspiel Satisfactory wird in dieser Woche einen wichtigen Wechsel hinsichtlich seiner technischen Basis vollziehen. Wie der schwedische Entwickler Coffee Stain Studios bereits im März dieses Jahres ankündigte, wird das Spiel von der bisher verwendeten Unreal Engine 4 mit dem Update 8 auf die brandneue Unreal Engine 5 umziehen. In einem Livestream von Anfang Mai konnte man erste Eindrücke darüber gewinnen, welche neuen Features dadurch in das Spiel kommen. Dazu zählen Effekte wie Nanite, Lumen und das World Partition System. Daneben wird das Update auch die Umgebung grundsätzlich hübscher machen.

Den Startschuss dieses Wechsel bildet der Release der experimentellen Version von Update 8. Bereits am kommenden Dienstag, dem 13. Juni, soll um 17 Uhr mit dem Ausrollen des neuen Updates begonnen werden, so Community Manager Jace Varlet in einem neuen Video von Coffee Stain Studios.

Im Zuge des Release des neuen Updates kündigte der Entwickler parallele Streams sowohl auf Twitch wie auch auf YouTube an. Mit der experimentellen Version des Update 8 ist mit Fehlern im Spiel zu rechnen, so Jace Varlet weiter. Die Entwickler wolle sich aber Mühe gegeben habe und alle groben Schnitzer bereits aus dem neuen Update entfernt haben. So soll es nicht passieren, dass durch das Update das Spiel so instabil wird, dass es abstürzt oder etwa das Spielfortschritt verloren geht.

Es wird trotzdem seitens Coffee Stain Studios eindringlich darauf hingewiesen, die eigenen Spielstände manuell zu sichern. Zu finden sind diese unter Windows im Ordner C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\FactoryGame\Saved\SaveGames

Linux-Nutzer finden ihre Spielstände an gleicher Stelle im passenden Prefix-Ordner im Steam-Compatdata-Verzeichnis unter der App-ID des Spiels, 526870.

Die Experimental-Phase von Update 8 wird länger andauern als bisherige. Das ist dem Umstand geschuldet, dass sich das Entwickler-Team für den Juli in den Urlaub verabschiedet. Wer Fehler findet soll diese bitte an das eigene Satisfactory Q&A weiterleiten.