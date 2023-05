Werbung

Auf dem Playstation Showcase wurde gestern die Rückkehr eines absoluten Kult-Spiels für die Konsole von Sony verkündet. Metal Gear Solid 3: Snake Eater erhält ein Remake.

Im vorgestellten Trailer gibt es leider noch nicht viel zu sehen. Einige Tiere liefern sich einen Überlebenskampf im Dschungel und ganz am Ende gibt es dann doch noch einen Blick auf den Protagonisten Big Boss. Der Titel erschien ursprünglich bereits 2004 für Playstation und Nintendo DS. Damals zeichnete sich das Gameplay durch ausgedehnte Schleichpassagen im dichten Dschungel aus. Ein weiteres Markenzeichen war die Tarnmechanik, die in diesem Teil der Metal Gear Reihe zuerst eingeführt wurde. Durch das Wechseln der Uniformen und Auftragen von Gesichtsbemalung konnten sich Spieler im Dschungel vor Feinden verbergen. Außerdem musste man ständig nach Nahrung suchen, um zu überleben. Daher der Name Snake Eater.

Der Trailer gibt leider noch keine Auskunft darüber, ob alle diese Mechaniken auch so im Remake enthalten sind. Man kann aber zumindest davon ausgehen, dass das Setting und die grobe Handlung übernommen werden. Ein Veröffentlichungs-Datum steht leider noch aus. Dafür hat Sony im Playstation Showcase aber noch weitere News zum Metal Gear Universum bekannt gegeben. Im Herbst diesen Jahres wird eine Master Collection der ersten drei Teile veröffentlicht.