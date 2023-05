Werbung

Heute vor genau 43 Jahren, also am 22. Mai 1980, wurde in Japan der erste PAC-MAN-Arcade-Automat veröffentlicht. Pünktlich zu diesem Jubiläum stellt Lego in seinem Shop ein Set vor, das den Kultautomaten in die Klemmbaustein-Welt bringt.

Unter der Nummer 10323 kann man den 32 cm hohen und 25 cm breiten Nachbau finden. Das Set besteht aus 2651 Teilen und wird für erwachsene Bastler empfohlen. Neben dem eigentlichen Automaten findet sich noch ein kleiner Aufsteller mit PAC-MAN und den Quallen im Karton. Außerdem gibt es eine Miniatur des Sets mit entsprechender Lego-Figur dazu.

Wer sich das Set zulegen möchte, muss beachten, dass es als Arcade-Automat natürlich nicht funktionsfähig ist. Der Joystick ist zwar beweglich, aber ohne Funktion. An der Seite des Automaten befindet sich eine kleine Kurbel, mit der das Labyrinth bewegt wird, um das Originalspiel nachzuahmen. Die Startknöpfe beleuchten den Münzeinwurf per LED. Das Set kann ab dem 04. Juni bestellt werden. Wer einen VIP-Zugang für den Lego-Shop besitzt, kann bereits ab dem 01. Juni zuschlagen. Der PAC-MAN Spielautomat kostet 269,99 Euro.

Es ist nicht die erste Retro-Konsole, die Lego als Bau-Set herausbringt. Zuvor gab es schon ein Nintendo Entertainment System (NES) und den Atari VCS 2600 in der Baustein-Version.