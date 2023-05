Werbung

2022 startete die Herr der Ringe Serie The Rings of Power, die von Amazon produziert wurde. Während Fans auf eine zweite Staffel warten, hat Amazon gestern bekannt gegeben, das Franchise weiter auszubauen.

Unabhängig von der Handlung der Serie wird es ein Open World MMO im Herr der Ringe Universum geben. Dazu hat man sich mit der Embracer Group zusammengeschlossen. Der schwedische Medienkonzern wurde in der Vergangenheit vor allem durch Käufe großer Studios wie Koch Media und Gearbox Entertainment bekannt. Das Spiel wird von Amazon Games entwickelt und veröffentlicht.

Bisher gibt es keine Informationen zum Releasetermin. Das Spiel wird für Konsolen und PC erscheinen. Auch inhaltlich ist bislang nur gewiss, dass das Spiel in Mittelerde spielt. In welchem Zeitalter es angesiedelt ist und ob es Bezüge zu den Filmen oder der Serie gibt, ist ebenfalls unbekannt. Aktuell hat Amazon Games mit New World und Lost Ark zwei Titel auf dem Markt. Wie sich der Webseite entnehmen lässt, befinden sich aber inklusive des neuen Herr der Ringe Spiels insgesamt sechs weitere Titel in Planung. Darunter auch eine Fortsetzung der Tomb Raider Reihe.