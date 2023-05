Werbung

In einem offiziellen Twitter-Post hat Blizzard angekündigt, dass demnächst ein Hardcore-Modus für World of Warcraft Classic eingeführt wird. Viele Fans hatten sich diese Mechanik seit langem gewünscht. Sogenannte Hardcore-Modi gibt es in vielen Rollenspielen, unter anderem auch dem bald erscheinenden Diablo IV. Dabei können Spieler einen Charakter erstellen, der genau ein Leben hat. Das bedeutet, wenn der Charakter stirbt, wird er nicht wie üblich in diesen Spielen am letzten Speicherpunkt wiederbelebt, sondern der Spieldurchgang endet hier und man muss mit einer neuen Spielfigur von vorne anfangen.

Wie auch vor Release der WOW Classic Version, waren Fans in diesem Bereich tätig. So, wie es damals Fan-Server mit älteren Versionen und Mechaniken gab, die Classic dann offiziell zurück brachte, gibt es auch unabhängige Server, die bereits einen Hardcore-Modus anbieten.

Wann der Modus seinen Weg ins Spiel findet, ist noch nicht bekannt. Blizzard verspricht in seinem Post aber, demnächst mehr Informationen zu liefern. Wahrscheinlich wird die Änderung dann in einem größeren Update im Laufe des Jahres implementiert werden. Zuletzt wurden mit dem Release des Addons Wrath of the Lich King große Änderungen in die Welt von WoW Classic gebracht. Die Erweiterung hob das Maximallevel auf 80 und führte die beliebte Klasse des Todesritters im Spiel ein.