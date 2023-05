Werbung

Sieben Monate nach Release erhält A Plague Tale: Requiem einen Performance Mode und 60 FPS auf Konsolen.

Bereits im September 2022 wurde mit Requiem die Fortsetzung zu Asobos Erfolgstitel A Plague Tale: Innocence veröffentlicht. Bei den Game Awards 2022 konnte das Spiel gleich fünf Preise für sich gewinnen: Games of the Year, Best Narrative, Best Performance, Best Score and Music, Best Action/Adventure. Einer der wenigen Kritikpunkte an dem Spiel, die sich überhaupt fanden, war der Umstand, dass es zu Release auf PS 5 und XBox Series S/X nur auf 30 FPS spielbar war. Heute erschien auf Twitter die Ankündigung für einen Patch, der den Performance Modus mit 60 FPS auf den Konsolen aktiviert. Außerdem werden auch neue Grafikoptionen für PC-Spieler angekündigt.

In A Plague Tale: Requiem geht es um die Geschwister Amicia und Hugo, die in einem mittelalterlichen Setting gegen eine gigantische Rattenplage und eine mysteriöse Seuche kämpfen. Die Kinder sind in dieser bedrohlichen Welt auf der Suche nach einer neuen Heimat. Das Action Adventure setzt hierbei vor allem auf eine packende Story und bedrückende Atmosphäre, sowie zwischenmenschliche Konflikte. Das Spiel knüpft direkt an die Handlung des ersten Teils von 2019 an.

Wer es noch nicht gespielt hat, kann dies auf PC, XBox Series, PS5 und Switch (via Cloud-Gaming) nachholen. Aktuell ist A Plague Tale:Requiem auch im XBox Gamepass enthalten. Der erste Teil ist nicht im Abo enthalten.