Valve hat ein neues Update der Steam-Shop-Suche eingespielt, welches diese angenehmer in der Handhabung machen und die Nutzer dabei unterstützen soll, genau das zu finden, was sie suchen. Bisher wurde bei der Suche im Steam-Store nur der Name des Spiels selbst berücksichtigt. Das war gut, solange man auch genau wusste, wonach man suchte. Allerdings ist Valve mittlerweile selbst aufgefallen, dass viele Spieler eher nach bestimmten Shop-Hubs, Tags oder Entwicklern suchen, die in ihrem Interessenkreis liegen.

Deshalb erscheinen in der Dropdown-Liste für automatische Vorschläge nun auch Tags und Kategorien, Entwickler, Publisher und Franchises. Es ist daher jetzt möglich, nach einzelnen Tags, wie etwa "Survival" zu suchen. Die Suche nach einem bestimmten Entwickler listet nun ebenfalls Vorschläge von Spielen auf, die mit diesem im Zusammenhang stehen. Machbar ist außerdem das Suchen nach Kategorien, wie "Kostenlos spielbar".

Daneben kann die neue Suche besser mit Tippfehlern umgehen. Schlich sich bisher einer in den Suchbegriff ein, wurden sogleich sämtliche Suchvorschläge verworfen. Diese Änderung macht es nun möglich, dass die Suche nun auch Ergebnisse anzeigt, obwohl nicht der exakte Name eines Spiels angeben wurde. So findet sich etwa der Titel Hogwarts Legacy selbst dann, wenn nur "hgwart" in die Suche eingetragen wird.

Augenscheinlich sah sich Valve gezwungen, hinsichtlich der Suche im eigen Shop zu intervenieren. Denn die Sichtbarkeit von Titeln auf Steam wurde zu einem immer größeren Problem, welches sich mit dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots zusehends verschärfte. Eine unstrukturierte Suche führt bei einem derart übervollen Markt wie Steam schnell zu Frust bei den Kunden. Obendrein lässt es die Plattform zumindest abgestaubt erscheinen.

Für die Nutzer bieten die neuen Optionen einer spezifischeren Suchen einen Mehrwert und auch die Möglichkeit, endlich die Spiele zu entdecken, die sie letztlich auch finden wollen.