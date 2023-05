Werbung

Für EAs Battle-Royale-Shooter Apex Legends beginnt morgen, am 9. Mai, die Season 17. Mit der neuen Season wird auch ein neuer Charakter eingeführt: Ballistic. Die neue Legende, die eigentlich August Montgomery Brinkman heißt, ist der milliardenschwere Erbe eines kriminellen Imperiums. Aus Langeweile schloss er sich den Kämpfen an. Seine passive Fähigkeit "Schlinge" macht ihn zum einzigen Charakter, der eine dritte Waffe mit sich führen kann. Mit seiner ultimativen Fähigkeit erhalten Team-Mitglieder in der Nähe unbegrenzte Munition und laden schneller nach.

Auch an der Welt gibt es mit der neuen Season einige Änderungen. Im Zentrum der Map gibt es nun einen neuen Point of Interest namens Monument. Das Denkmal soll an die vierjährige Geschichte von Apex Legends erinnern. Am südlichen Rand gibt es nun den POI Stapel. Das Gebäude ist als Scharfschützennest konzipiert. Durch die neuen Anpassungen wurde das Schweben über Lava überflüssig. Dadurch konnte die Lava-Aufwind-Mechanik entfernt werden.

Neu ist ebenfalls die Waffenmeisterschaft. Zum Start hat jeder Spieler Level 1 auf seinen Waffen und kann diese durch häufige Nutzung verbessern. Um neuen Spielern einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, wurde der Schießstand eingeführt. In diesem Tutorial-Bereich können alle Waffen und Fähigkeiten trainiert werden. Die komplette Liste der Neuerungen gibt es hier.