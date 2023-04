Werbung

Am 02. Mai erscheint Redfall offiziell für PC und XBox Series. Bereits jetzt ist der Preload verfügbar. Der neue Titel von Publisher Bethesda und Entwickler Arkane wird ab Release im Gamepass verfügbar sein. Allerdings wird er auf den Konsolen zum Start nur mit 30 FPS laufen. Wer jetzt noch vorbestellt, kommt in den Genuss einiger Bonus-Inhalte. So erhält man die Level 2 Grim Tide Shotgun, den Polar Vortex Waffenskin und die Blood Ravager Stake Waffenerweiterung.

Wer das Spiel vorab installieren will, benötigt einiges an freiem Speicher:

86,5 GB auf XBox Series X

40,38 GB auf XBox Series S

103,19 GB auf PC

Nachdem Arkane für die Dishonored-Serie, Prey und zuletzt Deathloop bekannt wurde, wagen sie sich mit Redfall an einen Shooter, der für Vier-Spieler-Koop ausgelegt ist. Die Spieler müssen auf der namensgebenden Insel gegen eine Vampir-Invasion kämpfen und gehen in der Kampagne dem Ursprung der Vampirplage auf den Grund.