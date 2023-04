Werbung

Anfang Mai erscheint Bethesdas neuer Titel Redfall. Vor Release trübt nun aber ein Twitter-Post des offiziellen Kanals die Vorfreude in der Community. Darin ist zu lesen, dass Redfall zum Start auf den XBox-Konsolen lediglich mit einem Quality-Modus kommt. Das bedeutet 30 FPS bei 4k auf der Series X und bei 1440p auf der schwächeren Series S. Zwar verspricht der Post auch, dass die 60-FPS-Funktion in einem späteren Patch nachgeliefert wird, trotzdem sind viele Spieler unzufrieden.

Es wird befürchtet, dass hier ein weiterer AAA-Titel unfertig erscheinen soll. Zu oft ist dies in den letzten Jahren auch bei großen Publishern vorgekommen.Einen besonderen Beigeschmack hinterlässt hier der Umstand, dass Publisher Bethesda mittlerweile dem XBox-Hersteller Microsoft gehört, das Spiel also quasi mehr oder weniger für die hauseigene Konsole erscheint. Auch die fehlende Zeitangabe, wann der Performance-Mode nachgeliefert wird, weckt viele Zweifel.

Mit bis zu drei Freunden geht es in dem Koop-Shooter gegen Vampire, die die namensgebende Insel Redfall überrannt haben. Die ersten Bilder und Videos zeigen eine Open-World, die die Spieler nach und nach erkunden. In der Story-Kampagne begibt man sich auf die Suche nach dem Ursprung der Vampir-Invasion. Spielerisch erinnert der Titel durch die Vierer-Gruppe an Titel wie Left 4 Dead.

Das offizielle Release steht am 02.Mai 2023 an. Refall erscheint dann für PC (Steam ab 69,99 Euro) und XBox Series X/S (ab 79,99 Euro). Für Besitzer des XBox Gamepass ist der Titel ab Release im Abo verfügbar.