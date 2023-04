Werbung

25 Jahre ist es nun her, dass Physiker Gordon Freeman und seine Brechstange zu den Helden eines bis heute legendären Ego-Shooters wurden. Mit Half-Life hat Valve eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten produziert. Kein Wunder also, dass es bis heute eine aktive Fan-Base rund um den Titel gibt.

Während immer wieder Gerüchte um einen eventuellen dritten Teil der Reihe aufflammen, haben Modder im Laufe der Jahre unzählige Mods und Total Conversions für das Ur-Spiel produziert. Unter dem Nickname sultim_t hat nun einer von ihnen Raytracing in Half-Life 1 integriert. Die Bilder zeigen eindrucksvoll, wie stark sich die neue Technik selbst in einem so alten Spiel auf das Erlebnis auswirkt. Neben Lampen und Displays haben auch die Waffen des Protagonisten neue Licht- und Schatteneffekte erhalten.

Wer die Mod selbst ausprobieren möchte, benötigt die Originalversion von Half-Life. Nach der Installation über Steam muss im Zielordner erst die Zip-Datei der Mod entpackt werden. Danach die Datei xash3d.exe starten und mit der X-Taste die neuen Render aktivieren. Half Life von 1998 gibt es auf Steam aktuell für 8,19 Euro. Die Mod gibt es kostenlos auf der GitHub-Seite von sultim_t. Dort findet sich auch eine genaue Anleitung zur Installation.