Das bereits im vergangenen Jahr von Electronic Arts angekündigte Spiel "Immortals of Aveum" hat kürzlich ein Erscheinungsdatum erhalten. Mit einem neuen Trailer stimmte EA schon einmal auf das Setting des Spiels und seine Geschichte ein und ließ alle Neugierigen gleichzeitig wissen, dass das Spiel am 20. Juli 2023 erscheinen werde.

Bei "Immortals of Aveum" handelt es sich um ein First-Person-Magic-Shooter, der auf die Unreal Engine 5 setzt. Den etwas ungewöhnlichen Genre-Mix vertreibt der Konzern unter dem Label "EA Originals", unter dem in der Vergangenheit öfters einige Software-Perlen abseits der großen Spiel-Serien erschienen sind. Die Besonderheit des Titels ist, dass er auf schnelle Kämpfe in der Ego-Perspektive setzt, dabei allerdings verschiedene Arten von Magie zum Einsatz kommen, statt einer breiten Palette an digitalen Schusswaffen.

Die Hauptfigur des Spiels, Jak, ist anfangs noch unerfahren im Wirken von Magie. Im weiteren Spielverlauf baut er seine Fähigkeiten stetig aus. Dies ist auch notwendig, denn er wird direkt in den Krieg, der zwischen den Königreichen von Aveum entbrannt ist, hingezogen. Um in diesem bestehen zu können, gilt es die drei Arten der Magie zu verbessern.

Die rote Magie verkörpert Entropie und Gewalt, sie kann Zauber freisetzen, die enorme zerstörerische Energie beinhalten. Blaue Magie ermöglicht es, physische Manipulation von Materie vorzunehmen. So lassen sich damit etwa spontan Schilde und Verteidigungswände erstellen oder sogar die Schwerkraft manipulieren. Die grünen Magie dient dazu, Gegner und Objekte zu manipulieren. So können Objekte an Ort und Stelle gehalten oder Illusionen zur Irreführung genutzt werden, um die Fähigkeiten des Gegners zu behindern.

"Immortals of Aveum" wird am 20. Juli 2023 für den PC auf Steam, der EA-App und dem Epic Games Store erscheinen. Ebenso auf den Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten zudem ein Bonus-Ingame-Item gratis dazu, das "Purified Arclight Sigil".