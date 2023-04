In Duru geht es um Freundschaft, Unsicherheiten und Depression

Auf den ersten Blick ist Duru ein niedlicher 2D-Puzzle-Plattformer. Der Spieler erlebt in der Rolle von Graumull Tuli allerlei Abenteuer in der südafrikanischen Steppe. Hinter der Geschichte um die kleinen Nager verbirgt sich jedoch ein ernster Ansatz: Das dreiköpfige Indie-Entwicklerteam von Twisted Ramble Games will auf Mental Health aufmerksam machen.

So wird Tuli, die dafür verantwortlich ist, ihren kleinen Stamm mit Nahrung zu versorgen, von einem mysteriösen Schatten namens Bel verfolgt. Dieser stellt eine Depression dar, die sich immer mehr verfestigt und den Spieler, bzw. Tuli aktiv beim Lösen der Rätsel sabotiert. Um trotzdem voran zu kommen, muss der Spieler dafür sorgen, dass sich Tulis Stimmung bessert. Man muss gegen Bels destruktives Verhalten rebellieren und gegen die Unsicherheit und Depression ankämpfen.

Das Serious-Game erscheint am 5. Mai auf Steam für PC und Mac. Eine Nintendo-Switch Version ist ebenfalls geplant. Zu weiteren Konsolen gibt es aktuell noch keine Informationen. Schon jetzt kann eine kostenlose Demo gespielt werden. Für 19,99 Euro kann man Turi ab Mai auf ihrem Abenteuer begleiten.