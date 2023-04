Werbung

Bereits seit 2014 ist The Elder Scrolls Online, kurz ESO, verfügbar. Entsprechend ist die Menge an Fan-Art, die seit Veröffentlichung entstanden ist, gewaltig. Entsprechend dürfte nun ein Spieler gestaunt haben, als er seine Kunst im offiziellen Shop von Entwickler ZeniMax Online wiederfand.

Schon vor drei Jahren hatte Relan Daevath auf Tumblr einige seiner Entwürfe geteilt. Diese zeigten Tattoo-Motive mit Göttern der ESO-Lore. Genau diese Tattoos stellte ZeniMax nun in ihrem Echtgeld-Shop als Skins für Spieler vor. Zu kaufen wären die optischen Verbesserungen unter dem Namen "Mercymother's Body Art" für 1.000 Kronen. Dies entspricht etwa 10 Euro. Relan Daevath wurde nur über Twitter auf die neuen Modelle aufmerksam und erkannte sofort seine eigene Schöpfung. Leider wusste er weder von der Nutzung durch die Entwickler, noch wird sein Name als Ersteller der Skins erwähnt.

Der Twitter-Post des kleinen Künstlers ging viral. Durch die Unterstützung der Community und die Diskussion, die rund um den Post entstand, wurde auch ZeniMax auf ihn aufmerksam. Mittlerweile haben sich die Entwickler bei Relan Daevath gemeldet. Man werde sich das Thema ansehen und sich bei dem Künstler melden, sobald es Neuigkeiten gibt. Ob man die Fan-Art nun bewusst oder versehentlich genutzt hat, ohne den Künstler zu benachrichtigen, bleibt offen. Aktuell ist das Set noch im Shop gelistet.

Seit dem Start der Reihe The Elder Scrolls 1994 sind fünf Einzelspielertitel erschienen. Die Elder Scrolls ergänzt die Welt um einen Online-Titel. Spieler können in dem MMORPG die Welt von Tamriel erkunden, in welcher auch die anderen Titel spielen. Ein sechster Teil wurde bereits 2018 angekündigt und wir von der Community sehnlich erwartet, da der aktuellste Teil bereits 2011 erschien.