Alte Liebe rostet nicht, heißt es. Allerdings hat auch Software ein Verfallsdatum. Und in Anbetracht der Tatsache, dass einige Betriebssysteme aus dem Hause Microsoft das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, hat sich auch Valve dazu entschlossen, die offizielle Unterstützung von Windows 7, Windows 8 und Windows 8(.1) für Steam zu beenden. Mit Beginn des nächsten Jahres, am 1. Januar 2024, stellt Valve daher den Support auf diesen Plattformen ein. Weiter gibt Valve in seiner Erklärung zu verstehen, dass der Steam-Client im Anschluss nicht mehr auf diesen Betriebssystemen laufen wird und ein Update auf eine neuere Windows-Version nötig ist. Microsoft hat die Unterstützung von Windows 8(.1) bereits Anfang des Jahres beendet, für Windows 7 war offiziell schon 2020 Schluss.

Diesen Schritt vollzieht Valve allerdings nicht nur aufgrund des Umstandes, dass die erwähnten Betriebssysteme nur noch wenig zum Spielen mit Steam genutzt werden. Mit der Weiterentwicklung von Steam fehlen auf den alten Plattformen auch die technischen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb. Die neuesten Funktionen in Steam basieren auf einer Embedded-Version von Google Chrome, das bei älteren Versionen von Windows nicht mehr funktioniert. Den Google hat bereits im letzten Monat das Ende von Chrome auf Windows 7 und Windows 8(.1) eingeläutet.

Allerdings sind von dem Ausscheiden der Steam-Unterstützung, für die betagten Windows Versionen, ohnehin kaum Nutzer betroffen. Das einst sehr beliebte Windows 7 wurde mit den Jahren erfolgreich von Windows 10 ersetzt, laut der Steam-Hard- & Softwareumfrage kommt der ehemalige Platzhirsch nur noch auf eine Verbreitung von 1,52 %. Das ungeliebte Kind Windows 8(.1) hatte es hingegen nie leicht und besetzte stets nur eine Nische. Microsoft lies das Betriebssystem schnell wieder fallen, zugunsten der Entwicklung von Windows 10. Insofern ist ein aktueller Verbreitungsgrad von gerade mal 0,34 % für Windows 8(.1) auch wenig überraschend.