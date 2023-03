Werbung

EA hat ankündigt, dass drei seiner Battlefield-Spiele bald ihr wohlverdientes Ende finden werden. Die Titel um die es geht, sind Battlefield 1943 und die beiden Battlefield-Bad-Company-Spiele, Teil 1 und 2. Während ersteres, wie schon die Jahreszahl vermuten lässt, im zweiten Weltkrieg spielt, fanden sich die beiden Bad Company Teile in moderneren Settings wieder. Nun beendet EA am 28. April 2023 offiziell den Verkauf aller drei Titel.

Die Spiele wurden seiner Zeit, Bad Company 1 ist aus dem Jahr 2008, vor allem in Hinblick auf die damaligen Konsolengenerationen, Xbox 360 und PlayStation 3, entwickelt. In der Folge erschienen Battlefield 1943 und Bad Company 1 nur für die Spielkonsolen. Erst mit Battlefield Bad Company 2 vollzog man wieder eine Abkehr von dieser Fokussierung und lies den Titel parallel auch für den PC erscheinen.

Mit Battlefield Bad Company versuchte DICE ein wenig im Fahrwasser von Call of Duty zu fischen. Die Teile wiesen eine eigene Kampagne mit Geschichte und Protagonisten auf. Die Stärke von Battlefield lag auch damals schon in Multiplayer-Spiel, der Einzelspieler-Aspekt war aber bis dahin eher uninspiriert. Ausgestaltet waren die Szenarien als große Schlachten gegen Bots. Aber nicht nur in der Beziehung verhielten sich Bad Company 1 und 2 anders. Mit einer deutlich verbesserten zerstörbaren Umgebung, dank der neuen Frostbyte-Engine, waren die Titel richtungweisend. Die Gebäude konnten so durch Explosionen beschädigt oder völlig zerstört werden. Auch mit einem Panzer durch eine Hauswand zu fahren, war seinerzeit eine Neuheit in Videospielen. Dies veränderte die bespielten Karten und machte eine stetige Neuanpassung der Taktik notwendig.

Obwohl die Spiele ab April nicht mehr verkauft werden, steht der Online-Mehrspielermodus noch bis zum 8. Dezember 2023 zur Verfügung. Danach können nur noch die offline spielbaren Teile der Titel gespielt werden.