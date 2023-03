Werbung

In der kommenden Woche wird die Game Developers Conference (GDC) starten und im Rahmen dieser ist mit vielen Neuerungen rund um die technische Weiterentwicklung von Spielen und den dazugehörigen Engines zu rechnen. NVIDIA nimmt den Termin der Messe etwas vorweg und verkündet heute bereits ein paar Neuigkeiten.

Dazu gehört, dass Redfall von Bethesda einerseits die Unterstützung von DLSS 3 enthalten wird und es zudem ein Redfall-Bite-Back-Edition-GeForce-RTX-40-Series-Bundle geben wird. Bis zum 11. April bekommen Käufer einer GeForce RTX 4070 Ti, 4080 und 4090 die Bite Black Edition von Redfall kostenlos. Dies gilt auch für Käufer eines Notebooks mit GeForce RTX 4080 oder 4090 Laptop-GPU.

Zudem hat NVIDIA einige weitere Titel genannt, die DLSS 3 unterstützen werden. Dazu gehören unter anderem Deceive Inc., Diablo IV, Forza Horizon 5, Gripper, Redfall, Smalland: Survive the Wilds und THE FINALS. Am Wochenende wird die erste Beta von Diablo IV starten. Ob hier dann auch gleich die Unterstützung von DLSS 3 geboten wird, ist aber noch nicht bekannt.

Insgesamt unterstützten laut NVIDIA bereits 28 Spiele DLSS 3 mit Frame Generation und damit liegt die Adaptionsrate höher, als dies damals bei DLSS und DLSS 2 der Fall war.

Zur GDC 23 werden von NVIDIA und den Spielepartnern noch weitere Neuigkeiten erwartet. AMD wird offenbar seinen DLSS-3-Konkurrenten FSR 3 vorstellen.