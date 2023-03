Werbung

Wer sich an die Anfänge der Ego-Shooter zurückerinnert, denkt dabei sicherlich an Titel wie Quake oder Unreal. Aber auch Counter-Strike dürfte hier ganz weit oben im Kurs stehen. Der Shooter, der zunächst als Half-Life-Mod an den Start ging, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Superstar in der Welt der Computerspiele. Ob LAN-Parties oder Online: CS ist wohl die Mutter des E-Sports und der damit verbundenen Turniere sowie Ligen.

Zwar ist CS 1.6 heute nicht mehr die aktuellste Version, jedoch sind seit der Veröffentlichung von Counter-Strike: Global Offensive bereits einige Jahre ins Land gezogen. Jetzt gibt es allerdings erste Hinweise auf den zweiten Teil des vor knapp zehn Jahren erschienenen Ego-Shooters. Im Code eines NVIDIA-Treibers finden sich Einträge zu einem Titel namens Counter-Strike 2.

Zudem gab der eSport-Journalist Richard Lewis bekannt, dass die Vorstellung von CS:GO 2 in den kommenden Tagen erfolgen soll. Die Beta-Phase startet laut Lewis am 1. April 2023. Wobei das Datum natürlich einen verfrühten Aprilscherz vermuten lässt.

Trotz der mittlerweile in die Jahre gekommenen grafischen Darstellung erfreut sich Counter Strike weiterhin großer Beliebtheit und gehört noch heute zu den meist gespielten Titeln auf der Valve-Vertriebsplattform Steam. Zudem finden sich zahlreiche Gamer, die Counter-Strike auf Portalen wie zum Beispiel Twitch regelmäßig streamen.