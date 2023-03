Werbung

In weniger als zwei Monaten erscheint Dead Island 2. Aus diesem Grund spendieren Deep Silver und Dambuster Studios jetzt einen detaillierten Blick auf das zombie-lastige Gameplay, beginnend am Anfang des Spiels im Stadtteil Bel Air in Los Angeles.

Slayerin Dani trifft hier auf Standard-Zombies (Walker, Shamblers, Runners) sowie Variant (Grenadier-Walker) und Apex (hyper-mutierte Zombies). Alle Kontrahenten verfügen über einzigartige Kräfte und Verhaltensweisen. Um besagten Kreaturen ordentlich einzuheizen, greift Dani auf zahlreiche Waffen zurück.

Im Trailer sind unter anderem Ablenkungsmanöver wie „Meat Traps“ zu sehen. Des Weiteren kommt bei Dead Island 2 die detaillierte Zerstückelungstechnologie namens FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) von Dambuster Studios zum Einsatz. Der “Raserei-Modus“ wird ebenfalls im Trailer gezeigt.

Vorbestellungen & Limited Editions

Die Dead Island 2 HELL-A-Edition enthält die folgenden Inhalte:

Exklusives SteelBook mit Spiele-Disc

Expansion-Pass

Venice Beach Reisekarte

6 x Slayer Tarot-Karten

2 x Pins

1 x Aufnäher

Goldenes Waffenpaket

Pulp Waffenpaket

Charakter-Pakete 1 & 2

Spieler, die eine beliebige Edition von Dead Island 2 vorbestellen, erhalten zudem das “Memories Of Banoi Pack“ mit zwei einzigartigen Waffen und einer speziellen Skill-Karte.

