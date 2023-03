Werbung

Aktuell verschenkt der Epic Games Store das strategische Tycoon-Spiel Rise of Industry. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Als angehende Unternehmer müssen die Spieler unter anderem Fabriken bauen und dabei effiziente Produktionslinien konstruieren sowie Rohstoffe transportieren. Zusätzlich gilt es Fertigwaren zu produzieren und deren Handel zu arrangieren. Dabei ist der Weg zum Magnatenstatus nicht immer einfach. Zufällige Geschäftsereignisse und Aktienauktionen halten die Hobby-Unternehmer auf Trab, während KI-Rivalen um Marktanteile konkurrieren.

Rise of Industry wurde laut den Verantwortlichen mit Blick auf Zugänglichkeit sowie Tiefe entwickelt und bietet strategische Komplexität und Wiederspielbarkeit, um auch die erfahrensten Fans des Genres zufriedenzustellen. Auf Steam erfreut sich der Titel derzeit über rund 2.800 Bewertungen, die größtenteils positiv ausgefallen sind. Einige Spieler bemängeln die Komplexität sowie die Balance des Titels.

Am kommenden Donnerstag wartet mit Call of the Sea bereits das nächste Gratisspiel. Das von Out of the Blue entwickelte Adventure wurde erstmals am 8. Dezember 2020 für Windows-PCs sowie Microsofts Xbox One und Series veröffentlicht. Am 15. April 2021 erschien das Spiel für die Cloud-Gaming-Plattform Amazon Luna. Im Mai 2021 war Call of the Sea sowohl für Sonys PlayStation 4 als auch für die PS5 erhältlich.

Die Geschichte von Call of the Sea ereignet sich in den 1930er-Jahren. Die Spieler übernehmen die Rolle von Norah und erkunden eine Insel im Südpazifik. Auf der Valve-Vertriebsplattform sind sämtliche Rezensionen “sehr positiv" ausgefallen. Die kürzlich abgegebenen Bewertungen sind hingegen “größtenteils positiv”. Unter anderem wird das Gameplay kritisiert.