Auch in dieser Woche finden sich wieder Gratisspiele im Epic Games Store. Neben dem Jump&Run Divine Knockout (DKO) warten First Class Trouble und die Definitiv-Edition von Gamedec auf alle Spieler. Bis zum 19. Januar 2023 lassen sich alle genannten Titel noch herunterladen. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Divine Knockout wurde von den Hi Rez Studios entwickelt und erschien erstmals am 12. Oktober 2022. Bei Divine Knockout gilt es die Götter zu besiegen. Zudem handelt es sich bei dem Titel laut eigenen Angaben um das weltweit erste Third-Person-Plattform-Kampfspiel. Zusätzlich müssen sich die Gamer in drei Dimensionen behaupten, um ihre Gegner zu besiegen.

In First Class Trouble arbeiten die Spieler gemeinsam und gegeneinander, um eine Katastrophe zu überleben. Das Ziel ist eine tödliche KI auszuschalten. Einige Gamer spielen als Killer-Roboter mit menschlichem Aussehen, die sich verstellen und alles tun, um die anderen Mitspieler zu täuschen.

Der Multiplayer von Invisible Walls bringt die Hobby-Astronauten als Passagiere auf die ISS Alithea. Das zentrale KI-Netzwerk des Weltraumkreuzers, C.A.I.N., hat sich selbstständig gemacht und saugt nun den Sauerstoff aus dem Schiff. Die Passagiere müssen per Proximity-Chat ein gemeinsames Vorgehen planen, um zu C.A.I.N. zu gelangen und zu gewinnen.

Gamedec ist ein isometrisches Einzelspieler-RPG im Cyberpunk-Stil. Die Spieler übernehmen die Rolle eines "Game Detective" und müssen in virtuellen Welten Verbrechen aufklären. Dabei gilt es Zeugen und Verdächtigen Informationen zu entlocken und so finstere Komplotte aufzudecken. Der Titel stammt aus der Feder der Anshar Studios und wurde erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht. Auf Steam erfreut sich der Titel über 730 Bewertungen, die “sehr positiv” ausgefallen sind.