Die Siedler treiben bereits seit dem Jahr 1993 ihr Unwesen auf dem PC. Allerdings ist es in der jüngsten Vergangenheit recht still um das Franchise geworden. Zuletzt meldete sich Ubisoft im März 2022 zu Wort und hat den neuesten Ableger der Reihe auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt gibt es mit dem 17. Februar 2023 einen neuen Veröffentlichungstermin, der allem Anschein nach gehalten werden kann.

Zudem wurden die Systemvoraussetzungen bekanntgegeben. Wie sich unter anderem dem Epic Games Store entnehmen lässt, benötigt Die Siedler - Neue Allianzen mindestens einen Intel i3-6100 beziehungsweise AMD Ryzen 3 1200. Bei der Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GTX 950 mit 2 GB VRAM oder eine AMD Radeon 550 mit ebenfalls 2 GB VRAM ausreichend. Beim RAM werden 8 GB gefordert. Zum benötigten Festplattenspeicher gibt es derzeit noch keine Angaben. Allerdings wird dieser aufgrund der moderaten PC-Anforderungen vergleichsweise gering ausfallen.

Um die empfohlenen Specs zu erfüllen, wird ein Intel i7-6700 bzw. AMD Ryzen 5 1600 benötigt. Für die grafische Darstellung wird eine NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM) oder AMD RX 470 (4 GB VRAM) vorausgesetzt.

Des Weiteren hat Ubisoft den Extrem-Modus angekündigt. Besagter Modus soll Gefechte gegen die KI liefern. In den Extrem-Missionen können Spieler ihren Mut unter Beweis stellen und Herausforderungen meistern, die in normalen Gefechten nicht vorkommen. Die Missionen verwenden als Grundlage die Karten des Gefechts. Auf diesen Karten können Missionen im Extrem-Modus ein anderes Ziel haben, als einfach nur alle Gegner zu eliminieren.

Darüber hinaus gibt es Änderungen, die den Schwierigkeitsgrad für die Erfüllung der oben genannten Ziele signifikant erhöhen. So liefern Rohstoffvorkommen alternative Inhalte. Gegnerische Wellen können die Gamer in Intervallen angreifen oder die Gegner greifen mit zusätzlichen Einheiten an. Mehr Informationen zum Extrem-Modus finden sich hier.