Werbung

Interessenten des Dead Space-Remakes bekommen nun auf dem PC einen zusätzlichen Kaufanreitz. Denn Vorbesteller sollen durch einen exklusiven Bonus zu einem vorzeitigen Kauf verführt werden: Sie bekommen den zweiten Teil der Serie kostenlos.

Um das Angebot wahrzunehmen muss das Dead Space-Remake einfach auf Steam vorbestellt werden. Nach dem Kauf erhält man ein Exemplar von Dead Space 2 gratis dazu, sobald das Spiel veröffentlicht wird. Auch Käufer die bereits eine Vorbestellung getätigt haben profitieren von dieser Aktion, sie werden nicht exkludiert und erhalten den Gratis-Titel ebenfalls.

Allerdings scheint sich dieses Angebot bisher nur auf Vorbestellung auf Steam zu beschränken. In der Epic Games Store-Version des Spiels ist dieses Angebot zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht enthalten. Möglicherweise wird die Aktion aber in den kommenden Tagen auch auf den Epic Game Store ausgeweitet.

Das Remake des Sci-Fi-Survival-Horrorklassikers selbst wird unter anderem mit vielen neuen Funktionen daherkommen, die im Original bisher nicht zu finden waren, wie z. B. die vollständige Abschaffung der Ladesequenzen, wobei die Ishimura, die Raumstation in der die komplette Handlung stattfindet, als eine einheitliche, zusammenhängende Umgebung daherkommt. Dazu gesellt sich ein Intensity Director, ein System zur Organisation von Inhalten, zum Spawnen und zur Steuerung des Spieltempos. Je nach Zählweise verfügt das System so über mehr als 1200 einzigartige Ereignisse mit einer enormen Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten. Verschiedene Elemente wie Audio- oder Lichtveränderungen, Nebel oder Dampf und das Spawnen von Gegnern, werden in Schichten kombiniert, um einzigartige Situationen zu erschaffen und so einen Zuwachs an Immersion im Vergleich zum Original zu ermöglichen.

Das Veröffentlichungsdatum ist laut Steam der 27. Januar 2023.