Sony hat bekanntgegeben, dass Marvel’s Spider-Man 2 im Herbst 2023 für die PlayStation 5 erscheinen wird. Die Geschichte des neuesten Ablegers des Franchises spielt nach den Geschehnissen von Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Sowohl Peter Parker als auch Miles Morales sollen im kommenden Teil der Reihe zurückkehren.

Creative Director Bryan Intihar von Insomniac Games äußerte sich wie folgt: "Was für ein Jahr für die PlayStation Studios! Wir hier bei Insomniac Games waren von der Arbeit unserer Kollegen absolut beeindruckt. Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022 - und auf ein ebenso aufregendes nächstes Jahr, in welchem wir Marvel's Spider-Man 2 für den Release im nächsten Herbst vorbereiten". Weitere Informationen zu Marvel’s Spider-Man 2 gibt es bislang noch nicht.

Des Weiteren wird im kommenden Jahr Final Fantasy XVI erscheinen. Hier wartet eine Welt von sechs Königreichen auf alle Gamer. Die Spieler übernehmen die Rolle des Erstgeborenen des Erzherzogs von Rosaria, Clive Rosfield. Neu ist unter anderem das Kampfsystem, das komplexer als je zuvor sein soll. Zudem spielt das Worldbuilding eine wichtige Rolle. Der Release ist für das Q2 beziehungsweise das Q3 2023 geplant.

Bereits am 24. März 2023 erscheint das Remake von Resident Evil 4. Polizei-Neuling Leon Kennedy wird trotz seines Zuspätkommens am ersten Tag im Raccoon City Police Department zur Legende. Sony gab bekannt, dass die Neuauflage des Klassikers von 2005 viele Ideen der vorherigen “Resident Evil“-Remakes übernommen hat.