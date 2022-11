Werbung

Im Rahmen eines Twitch-Streams hat CD Projekt RED über einige Details des Next-Gen-Updates für The Witcher 3: Wild Hunt genannt. Am 14. Dezember soll das entsprechende Update erscheinen, welches sowohl für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen wird.

Aus optischer Sicht wird The Witcher 3 durch 4K-Texturen und 4K-Charaktermodelle aufgewertet. Darüber hinaus gibt es ein Ultra-Plus-Preset, welches auch weitere Verbesserungen in der Darstellungsqualität enthalten wird. Die globale Beleuchtungsberechnung soll per Raytracing berechnet werden. Gleiches gilt auch für einige Reflexionen. Für die Konsolen wird es wie schon so oft einen Leistungsmodus mit 60 FPS und einen Qualitätsmodus mit 30 FPS geben.

Als Upscaling Technologie werden AMDs FSR 2 und NVIDIAs DLSS unterstützt. Bei DLSS ist noch nicht ganz klar, ob hier auch DLSS 3 inklusive Frame Generation ein Bestandteil sein wird.

Ein verbessertes Gameplay soll es ebenso geben, wie die Möglichkeit zwischen PC und Konsolen den Spielefortschritt plattformübergreifend zu speichern. Neue Kameraperspektiven, ein Fotomodus und vieles mehr soll ebenfalls zum Update-Paket gehören.

Ab dem 14. Dezember werden Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt das Update kostenlos erhalten und können sich die Änderungen selbst anschauen.