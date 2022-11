Werbung

Sony hat die Neuheiten des eigenen Spielekatalogs für alle Mitglieder der PlayStation Plus Extra- und Premium-Tarife bekannt gegeben. Ab dem 15. November 2022 dürfen sich alle Besitzer einer PlayStation 4 sowie 5 über zahlreiche Neuzugänge freuen.

Insgesamt gibt es 16 Titel zu entdecken. Dazu zählen unter anderem The Elder Scrolls V: Skyrim in der Special-Edition sowie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Außerdem sind auf der Liste vier Kingdom-Heart-Titel vertreten. Die komplette Auflistung aller 16 Spiele findet sich im weiteren Verlauf der News.

Des Weiteren wird der PlayStation-Plus-Premium-Klassiker-Katalog erweitert. Darunter finden sich Spiele wie zum Beispiel Ratchet & Clank beziehungsweise Ratchet & Clank: Going Commando sowie Ratchet & Clank: Up Your Arsenal und Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction.

Bis zum Ende des Monats haben alle PlayStation-Plus-Mitglieder noch die Chance, die monatlichen Spiele Nioh 2 (PS4 / PS5), Heavenly Bodies (PS4 / PS5) und die LEGO Harry Potter Collection (PS4) kostenlos zu ergattern.

PlayStation Plus ist in insgesamt drei verschiedenen Tarifen verfügbar. Bei Essential handelt es sich um den bereits bekannten Service inklusive monatlicher Spiele, Online-Multiplayer und exklusiver Rabatte. Der Preis von rund 60 Euro für das ganze Jahr entspricht 5 Euro im Monat. Der Tarif kann auch monatlich oder vierteljährlich bezahlt werden. Allerdings steigen dann die Kosten.

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Spielekatalog mit PS4- und PS5-Games. PlayStation Plus Premium beinhaltet alle Vergünstigungen von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog sowie Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming.

Alle Neuzugänge des Spielekatalogs im Überblick: