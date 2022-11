Werbung

Im Frühjahr stellte Unity mit Enemies eine beeindruckende Techdemo vor, die eine aufwändig Beleuchtungs- und Charakterdarstellung bot. Nun ist diese öffentlich zugänglich und kann von Jedermann ausprobiert werden. Unter anderem können die Schatten, Beleuchtung und Reflexionen mittels Raytracing berechnet werden. Das genutzte Feature-Set umfasst Unitys aktuelle High Definition Render Pipeline (HDRP). AMDs FSR und NVIDIAs DLSS werden ebenfalls unterstützt.

Ein weiterer Fokus der Techdemo ist die Darstellung der Digital Humans – also eine möglichst realistische Darstellung eines menschlichen Charakters. Dies ist neben der Unreal Engine nun auch für Unity der Fall und somit arbeiten die beiden größten Entwickler in diesem Bereich an einer entsprechenden Lösung.

Unity nennt eine "moderne GPU" für niedrige und mittlere Darstellungsdetails als Mindestvoraussetzung. 8 GB Grafikspeicher sollten vorhanden sein, ebenso wie 16 GB an Arbeitsspeicher. Wir haben die Demo mit einem AMD Ryzen 9 7950X und mit einer GeForce RTX 4090 ausprobiert. Mit allen Details und Einstellungen auf dem Maximum erreichten wir 25 bis 30 FPS. Mittels FSR bei 71 % Auflösungsskalierung sind es 35 FPS. Ebenso viele FPS liefert DLSS im Quality-Preset. Das Abschalten der Raytracing-Effekte bringt die FPS auf ein Niveau von 55 bis 60 FPS.

Der Download der 1,1 GB großen Techdemo ist direkt bei Unity möglich.