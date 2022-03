Unity Techdemo zeigt beeindruckende Beleuchtungs- und Charakterdarstellung

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Unity-Engine haben die Macher kurz vor der GDC 2022 einen beeindruckenden Trailer zur einer neuen Techdemo veröffentlicht. Die "Enemies" getaufte Techdemo konzentriert sich auf ein möglichst realistisches Rendering eines Charakters und dessen Umgebung und setzt dabei auch auf Raytracing-Effekte.

Aktuell konzentrieren sich viele Engine-Entwickler auf die sogenannten Digital Humans – also eine möglichst realistische Darstellung eines menschlichen Charakters. Dies ist neben der Unreal Engine nun auch für Unity der Fall und somit arbeiten die beiden größten Entwickler in diesem Bereich an einer entsprechenden Lösung.

Gerendert wurde die Demo zwar in UHD, allerdings kam auch DLSS zum Einsatz, so dass das eigentliche Rendering in 2.560 x 1.440 (DLSS: Qualität) stattgefunden hat. Abgesehen von der Charakterdarstellung kommen viele der in der Demo genutzten Techniken schon im Build 2021.2 der Unity-Engine zum Einsatz. Die neuen Techniken sollen nun über die kommenden Monate einfließen.

Ein Core i7(-12700K) im Zusammenspiel mit einer GeForce RTX 3090 soll für mindestens 30 FPS ausreichend gewesen sein. Um Schnitt soll das System in der Demo sogar 40 FPS erreicht haben. Hier wird es aber sicherlich noch Optimierungen geben, damit ein solches Rendering auch auf weniger potenter Hardware durchgeführt werden kann.

An Raytracing-Effekten zum Einsatz kamen eine Umgebungsbeleuchtung, Schatten und Reflexionen. Auf der GDC werden in den Vorträgen von Unity weitere Details zur verwendeten Technik erwartet.