PlayStation Stars startet in Europa

Ab heute ist Sonys neues Treueprogramm “PlayStation Stars” auch in Europa verfügbar. Die Anmeldung zum besagten Programm erfolgt entweder über die PlayStation-App (Android & iOS) oder über die PlayStation-Webseite.

Mit PlayStation Stars erhalten Benutzer Prämien, indem sie verschiedene Kampagnen und Aktivitäten erfüllen. Unter anderem muss ein bestimmter Titel gespielt oder eine Trophäe gewonnen werden. Zudem soll es hinweisbasierte Rätsel geben. Die Kampagnen und Prämien werden dabei regelmäßig von Sony aktualisiert.

Die erhaltenen Prämien sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Zum einen gibt es für alle Gamer Treuepunkte und zum anderen warten digitale Sammlerstücke auf Konsolen-Besitzer. Die Treuepunkte können in einem Katalog eingelöst werden, der PSN-Guthaben, exklusive digitale Sammlerstücke oder ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthält.

Der aktuelle Punktestand kann jederzeit in der PlayStation-App eingesehen werden. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten bei Käufen im PlayStation-Store zusätzlich Treuepunkte. Die digitalen Sammlerstücke landen in der PlayStation-App in einer Vitrine und werden dort ausgestellt. Des Weiteren ist es möglich besagte Vitrine öffentlich zu schalten, damit auch andere Gamer die eigenen Erfolge bewundern können.

PlayStation Stars hat insgesamt vier Statuslevel. Das Level hängt von der Anzahl der seltenen Trophäen, die beim Spielen verdient wurden, sowie vom Erwerb von Vollversionen im PlayStation-Store ab. Je höher das Level ist, desto mehr Vorteile erhält der Nutzer. Das Statuslevel bleibt immer bis zum Ende des aktuellen Kalenderjahres und danach 13 weitere Monate erhalten.

Die Teilnahme an PlayStation Stars ist kostenlos, es wird lediglich ein Konto für Erwachsene im PlayStation Network benötigt. Ein aktives PlayStation-Plus-Abo wird für die Teilnahme nicht vorausgesetzt.