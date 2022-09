Heute: Livestream von Sony und Nintendo

Der Sommer ist vorbei und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Damit Gamer bei schlechtem Wetter genügend Spiele zur Auswahl haben, findet heute um 16 Uhr der Nintendo-Direct-Livestream statt. In rund 40 Minuten wollen die Japaner hauptsächlich Informationen über die kommenden Nintendo-Switch-Spiele veröffentlichen. Der Stream kann über YouTube mitverfolgt werden.

Damit aber nicht genug, auch Sony will um 23:59 Uhr die neue Ausgabe des State of Play ausstrahlen. Hier wird es im Vorfeld der Tokyo Game Show Neuigkeiten zu zehn kommenden PlayStation-5-, PS4- und PS-VR2-Spielen geben. Das Video wird rund 20 Minuten lang sein.

Bereits am vergangenen Donnerstag sind weitere Details über Sonys neue Revision der PlayStation 5 bekannt geworden. Das Modell 1200 ist nicht nur leichter, sondern verbraucht auch weniger Strom als seine Vorgänger. Es werden rund 20 bis 30 W weniger benötigt. Was sich bei einer exzessiven Nutzung der Konsole auf lange Sicht durchaus bei der Jahresrechnung des genutzten Stroms bemerkbar machen kann. Des Weiteren wurde das Motherboard der Konsole verkleinert und überarbeitet. Dies hat zur Folge, dass auch der Kühlkörper angepasst wurde und sich die CMOS-Batterie nun unter dem Kühler befindet. Hierbei handelt es sich allerdings um eine negative Entwicklung, da so der Austausch der Batterie erschwert wird. Auswirkungen auf die Kühlleistung beziehungsweise die Lautstärke haben die Anpassungen nicht. Weitere Informationen zur PlayStation-5-Revision gibt es hier.

