Microsoft launcht Xbox Game Pass für Friends & Family

Microsoft hat seinen Xbox Game Pass erweitert. Aktuell ist das Familienabo vorerst nur in Irland und in Kolumbien verfügbar. In den kommenden Monaten sollen allerdings noch weitere Länder hinzukommen. Wann auch deutsche Gamer in den Genuss des neuen Modells kommen, ist bis dato noch nicht bekannt.

Für rund 22 Euro können bis zu fünf Familienmitglieder oder Freunde den Familien-Game-Pass nutzen. Die neue Variante umfasst EA Play sowie Xbox Live Gold und alle weiteren bekannten Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel exklusive Mitglieder-Angebote und Rabatte. Familienmitglieder oder Freunde, die außerhalb des eigenen Landes wohnen, können den neuen Friends-&-Family-Plan nicht nutzen. Wer also Bekannte oder Verwandte in Irland beziehungsweise Kolumbien hat, muss sich in Deutschland derzeit noch gedulden.

Nachdem ein Gamer das Abonnement abgeschlossen hat, ist er/sie in der Lage, die Gruppenmitglieder hinzuzufügen. Dabei gilt zu beachten, dass ein Gamer pro Account lediglich zweimal im Jahr der Friends-&-Family-Gruppe beitreten kann. Dies schließt das Verlassen und erneute Beitreten derselben Gruppe ein. Ebenfalls darf ein Account nur Mitglied einer Gruppe sein. Nur der primäre Kontoinhaber kann seine Game Pass-Vorteile durch Freigabe der Heimkonsole teilen. Gruppenmitglieder können auf ihrer Konsole keine Freigabe für andere Konten durchführen.

Wer derzeit bereits einen Game Pass sein Eigen nennt, hat die Möglichkeit diesen upzugraden. Dabei werden zum Beispiel 30 verbleibende Tage beim Xbox Game Pass Ultimate in 18 Tage Xbox Game Pass Friends & Family konvertiert. Aus 30 Tagen PC Game Pass werden 12 Tage Friends & Family. Eine entsprechende FAQ zum neuen Modell findet sich hier.

Des Weiteren können keine Codes für andere Game-Pass-, Gold- oder EA Play-Abonnements eingelöst werden, wenn die Gamer über eine aktive Friends & Family-Mitgliedschaft verfügen. Die Codes müssen im Vorfeld oder nach Beendigung des Abos genutzt werden.