Ron Gilbert veröffentlicht Gameplay-Trailer zu Return to Monkey Island

Mit “The Secret of Monkey Island” fiel im Jahr 1990 der Startschuss zu einer der bekanntesten und beliebtesten Adventure-Reihen. Selbst heute hat das mittlerweile über 30 Jahre alte Spiel noch Kultstatus und ist unter Spielern sehr beliebt. Aber auch die anderen Titel der Serie sind weit verbreitet. Da es seit 2009 relativ ruhig um Monkey Island geworden ist, wurde die Aussage des Entwicklers Ron Gilbert am 1. April 2022 zunächst als Aprilscherz abgetan. Allerdings war dies kein Witz und Gilbert arbeitet tatsächlich an einem neuen Monkey-Island-Titel.

Jetzt wurde das Gameplay von Return to Monkey Island in einem Trailer enthüllt. Außerdem gibt es im besagten Video einen ersten Ausblick auf die englische Synchro des Spiels. Wie gut der Trailer bei den Fans ankommen wird bleibt zunächst abzuwarten. Aufgrund des “modernen” Designs waren insbesondere alteingesessene Spieler des Franchises enttäuscht. Viele hatten sich erhofft, dass auch Return to Monkey Island im 8-Bit-Style gehalten ist. Entwickler Ron Gilbert gab direkt zu Beginn zu verstehen, dass man beim neuesten Teil auf ein zeitgemäßes Aussehen setzt und es keine Retro-Grafik geben wird.

Ob es auch eine deutsche Synchro ins Spiel schaffen wird ist bis dato noch nicht bekannt. Ebenfalls ist der offizielle Veröffentlichungstermin von Return to Monkey Island weiterhin offen. Es soll jedoch dabei bleiben, dass sowohl PC-Spieler als auch Nintendo-Switch-Besitzer noch in diesem Jahr die Möglichkeit bekommen werden, in die Welt von Return to Monkey Island einzutauchen. Die Umsetzungen für Microsofts Xbox Series und Sonys PlayStation erfolgen dann aller Voraussicht nach im kommenden Jahr. Außerdem wird sich der neueste Monkey-Island-Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf dem Smartphone spielen lassen. Konkrete Details nannte Gilbert hierzu bisher nicht.

Wer einen Blick auf Thimbleweed Park werfen möchte, findet hier alle wichtigen Informationen inklusive dem kostenlosen Download von Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.