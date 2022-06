PlayStation-Plus-Spiele für Juli 2022 geleakt

Auch diesmal sind die kommenden PlayStation-Plus-Spiele des Monats Juli 2022 im Vorfeld an die Öffentlichkeit geraten. Alle Abonnenten erhalten unter anderem kostenlosen Zugriff auf Crash Bandicoot 4: It's About Time. Der Plattformer wurde erstmals im September 2020 von Activision veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung ist das Studio Toys for Bob. Im neuen Teil stiften Neo Cortex und N. Tropy mal wieder Ärger und planen einen Großangriff auf das ganze Multiversum. Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können. An Features warten auf alle Hobby-Abenteurer neue Fähigkeiten sowie mehr spielbare Charaktere und vieles mehr.

Außerdem steht die PlayStation-4-Version von The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan zur Verfügung. Besagtes Horror-Action-Adventure stammt von der Spieleschmiede Supermassive Games und ist seit August 2019 im Handel erhältlich. Das Gameplay ist vergleichbar mit Until Dawn aus dem Jahr 2015. Eine fünfköpfige Gruppe findet sich auf einem Horror-Abenteuer-Trip wieder. Es gilt kleinere Handlungen vorzunehmen sowie Entscheidungen zu treffen und Quick-Time-Events zu bestehen. Das Spiel ist zudem teilweise wie ein interaktiver Film aufgebaut. Neben einem Einzelspielermodus existieren zwei weitere Spieloptionen. Mit dem Online-Multiplayer-Modus “Shared Story” kann die Story zeitgleich mit einem Freund gespielt werden. Der Filmabend´-Modus eignet sich für bis zu fünf Gamer.

Neben den bereits genannten Spielen erhalten alle PS-Plus-Member Zugriff auf Arcadegeddon aus dem Jahr 2021. Im besagten Titel müssen die Gamer das örtliche Spiele-Arcade retten. Ein Megakonzern namens Fun Fun Co hat es auf die Spielhalle abgesehen. Dabei ist es möglich, entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden die Rettung in Angriff zu nehmen.

