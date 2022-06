Prime Day 2022: Prime Gaming mit mehr als 30 kostenlosen Titeln

Amazon Prime-Abonnenten dürfen sich laut Amazon zur Rückkehr des Prime Day 2022 auf ein wahres Fest freuen. Wie der Versandriese bekannt gegeben hat, werden am diesjährigen Prime Day, der vom 12. bis 13. Juli stattfindet, mehr als 30 Spiele kostenlos zum Download bereit stehen. Unter anderem können alle Prime-Abonnenten Mass Effect in der Legendary-Edition sowie GRID Legends und Need for Speed Heat, bzw. Star Wars Jedi Academy kostenlos spielen.

Auf dem Weg zum Prime Day selbst erhalten Prime-Mitglieder vom 21. Juni bis zum 13. Juli zudem mehr als 25 Indie-Titel, darunter finden sich alte Bekannte und erstmalige Veröffentlichungen auf Prime Gaming von Curve Games, HandyGames, SNK und vielen mehr. Zu den kostenlosen Titeln zählen unter anderem Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, HUE, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective und The King of Fighters 2002. Mehr Informationen zum Prime Day finden sich auf dem Prime-Gaming-Blog.

Des Weiteren ist es ab dem 9. Juli 2022 möglich, das Gaming-Event “Ultimate Crown” unter Twitch.tv/Crown und Prime Video live mitzuverfolgen. Voraussetzung ist jedoch ein laufendes Amazon Prime-Abo. Das Lineup besteht aus Spielern und Streamern, die in der HyperX Arena in Las Vegas gegeneinander antreten. Auf alle vor Ort Anwesenden und alle Twitch-Zuschauer warten zudem exklusive Giveaways und Geschenkabos. Weitere Details zum Ultimate-Crown-Event will Amazon in Kürze bekannt geben.

Wer aktuell kein Prime-Abo besitzt, hat die Möglichkeit, ein kostenloses Testabo (30 Tage) abzuschließen. Wichtig hierbei ist jedoch, dieses vor Ablauf wieder zu kündigen, ansonsten werden rund 8 Euro pro Monat fällig. Schließt man Amazon Prime direkt für ein Jahr ab, wird das Ganze etwas günstiger und liegt bei 69 Euro pro Jahr. Neben Prime Gaming lassen sich dann natürlich auch alle anderen Prime-Vorteile nutzen.