Techland: Erster Story-DLC Dying Light 2: Stay Human wird verschoben

Wie die Entwickler von Techland bekanntgegeben haben, wird der erste Story-DLC für das Open-World-Survival-Horror-Spiel Dying Light 2: Stay Human auf den September 2022 verschoben. Als Grund nannten die Verantwortlichen, dass man sich zunächst auf die von der Community gewünschten Funktionen konzentriert hat. Techland spricht hier explizit vom New-Game+-Modus sowie dem FOV-Regler für Konsolen und zahlreiche Verbesserungen im Koop-Modus. Darüber hinaus wird im Juni 2022 das erste Spiel-Kapitel mit dem Titel "In the Footsteps of a Nightrunner" eingeführt. Außerdem soll es einen Fotomodus geben.

Die Spieleschmiede entschuldigt sich für die Verzögerung. Techland beabsichtigt mit dem ersten großen Story-DLC die Erwartungen zu erfüllen und arbeitet derzeit am Feinschliff der kommenden Erweiterung.

Wer aktuell noch unschlüssig ist, ob er in die Welt von Dying Light 2: Stay Human eintauchen will, findet alle Infos zum Open-World-Survival-Horror in unserem Angespielt.