Nächste Woche: Epic verschenkt ein Rentner-Chaos-Sandbox-Spiel und mehr

Aktuell lässt sich sowohl der Survival-Horror-Titel Amnesia: Rebirth noch bis zum 28. April 2022 um 17 Uhr als auch das Action-Abenteuer Riverbond völlig kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Kommenden Donnerstag wird es ebenfalls wieder zwei Gratisspiele im Epic-Store geben. Neben dem Rentner-Chaos-Sandbox-Spiel “Just Die Already” verschenkt Epic zusätzlich das Point-and-Click-Adventure “Paradigm”. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Just Die Already ist ein Sandbox-Spiel der Designer, die ebenfalls für den Goat Simulator verantwortlich sind. Der Titel wurde erstmals im Mai des vergangenen Jahres veröffentlicht. Die Spieler übernehmen die Rolle eines alten Rentners, der in einer nahen Zukunft lebt, in der die Menschen keine Kinder mehr haben. Kein Mensch zahlt mehr in die Rentenkassen ein, da diese undankbaren Millennials lieber Videospiele spielen, als anständig arbeiten zu gehen. Da niemand den Lebensunterhalt des Protagonisten sichert, müssen die Gamer selbst Hand anlegen und sind auf sich allein gestellt. Auf Steam erhielt der Titel insgesamt über 1.100 Bewertungen, die “sehr positiv” ausgefallen sind.

Paradigm wurde vom Australier Jacob Janerka entwickelt und ist erstmals 2017 sowohl für Windows-PCs als auch Linux- sowie macOS-Systeme erschienen. Bei Steam haben sich insgesamt 804 Nutzer “äußerst positiv” über den Titel geäußert. Aufgrund seines Alters benötigt Paradigm bei den Systemanforderungen lediglich eine 2 GHz Dual-Core-CPU sowie eine OpenGL 2.0 kompatible Grafikkarte mit 512 MB RAM. Beim Festplattenspeicher werden insgesamt 5 GB benötigt. Im Point-and-Click-Adventure übernimmt der Spieler die Rolle des Mutanten namens Paradigm. Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2026. Der Protagonist lebt in einem osteuropäischen Land namens Krusz und träumt davon eines Tages ein berühmter Musiker zu werden.