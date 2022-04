Sonic Origins: Remaster der ersten Sonic-Spiele angekündigt

Auch wenn Segas blauer Igel Sonic ähnlich wie Nintendos Pendant Super Mario mittlerweile in die Jahre gekommen ist, erfreut sich Sonic auch heute noch großer Beliebtheit. Grund hierfür dürften in erster Linie die äußerst erfolgreichen Kinofilme Sonic the Hedgehog Teil eins und zwei sein. Aus diesem Grund hat Sega nun “Sonic Origins” angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung der ersten vier Games des Franchises in einer Remaster-Version. Alle Käufer erhalten neben "Sonic The Hedgehog" zudem "Sonic The Hedgehog 2" beziehungsweise "Sonic 3 & Knuckles" sowie "Sonic CD".

Sonic Origins wird für sämtliche aktuellen Konsolen erhältlich sein, inklusive der PlayStation 4 und Microsofts Xbox One. Außerdem kann der Titel auf dem PC gespielt werden. Preislich liegt die Sammlung bei rund 40 Euro. Der Verkauf beginnt am 23. Juni 2022. Die PC-Version wird sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store verfügbar sein.

Zudem soll Sega an einer Neuauflage von "Crazy Taxi" und "Jet Set Radio" arbeiten. Schenkt man den Aussagen von Bloomberg Glauben, wird es sich um Free-to-Play-Titel mit zahlreichen Mikrotransaktionen handeln. Eine mögliche Veröffentlichung könnte in zwei bis drei Jahren erfolgen. Konkrete Angaben gibt es hier jedoch nicht.