Xbox Game Pass: PC-Version für drei Monate gratis nutzen

Aktuell besteht die Möglichkeit den PC-Game-Pass von Microsoft ganze drei Monate kostenlos zu testen. Allerdings gilt das Angebot nur für Neukunden des Dienstes. Zudem sind nur Spieler in der Lage das Probeabo in Anspruch zu nehmen, die vor dem 28. Februar 2022 entweder “Age of Empires 4” oder “Forza Horizon 5” beziehungsweise “Halo Infinite” auf dem eigenen PC gespielt haben. Voraussetzung ist ebenfalls, dass man sich mit einem Microsoft-Account auf dem PC angemeldet hat. Wer sich lediglich auf der Konsole eingeloggt hat, kann das Probeabo nicht in Anspruch nehmen. Hier lässt sich überprüfen, ob sich der eigene Account für die Aktion qualifiziert hat.

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass Microsoft das Abo nach Ablauf der dreimonatigen Testphase automatisch verlängert und danach die Kosten von rund 10 Euro im Monat anfallen. Aus diesem Grund müssen die Zahlungsdaten bei Abobeginn hinterlegt werden. Bis zum 30. April 2022 ist es möglich die kostenlose Probemitgliedschaft zu beantragen.

Mit dem PC-Game-Pass lassen sich zahlreiche Spiele spielen. In der Bibliothek findet man unter anderem Spiele wie Tom Clancy's Rainbow Six Siege oder diverse Age-of-Empire-Titel. Aber auch Battlefield 3 in der Premium-Edition oder Back 4 Blood können über den Pass gespielt werden. Eine komplette Übersicht findet sich hier.