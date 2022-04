Weitere Frühlingsangebote im PlayStation-Store verfügbar

Sony hat jetzt bekannt gegeben, dass weitere Frühlingsangebote im PlayStation-Store veröffentlicht wurden. Bis zum 27. April 2022 haben alle Sony-Gamer wieder die Chance zahlreiche Schnäppchen zu machen. Der Sale bietet Angebote für Simulations- und Blockbuster-Spiele sowie für Exklusivtitel. Unter anderem gibt es den zweiten Teil von The Last of Us für rund 20 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 50 %. Wer lieber auf dem Land arbeiten möchte, hat sowohl für die PlayStation 5 als auch 4 die Möglichkeit sich beim Farm Simulator 22 auszutoben. Der Preis wurde um 25 % reduziert und liegt im Frühlings-Sale bei knapp 38 Euro.

Alle, die sich in den Ring stürzen möchten, können sich über einen Preisnachlass von 25 % bei WWE 2K22 freuen. Dies gilt sowohl für die PS5- als auch die PS4-Version des Titels. Weitere rabattierte Spiele sind unter anderem Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition für PS4 & PS5 (40 % Rabatt) sowie Call of Duty: Vanguard Standard Edition für die PS4 (4 0% Rabatt) oder FAR CRY 6 Gold Edition für die PS4 & PS5 (50 % Rabatt). Außerdem gibt es die PS4-Ultimate-Edition von Red Dead Redemption 2 für 35 Euro, was einem Rabatt von 65 % entspricht. Die Borderlands 3 Ultimate Edition (PS4/PS5) liegt bei 40 Euro.

Eine komplette Übersicht aller Frühlingsangebote im PlayStation-Store findet sich hier.