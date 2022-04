Auch in der kommenden Woche gibt es zwei Geschenke im Epic Games Store

In dieser Woche stehen mit dem Action-Abenteuer City of Brass sowie dem Echtzeit-Taktikspiel Total War: Warhammer erneut zwei kostenlose Titel im Epic Games Store zum Download bereit. Bis zum 14. April 2022 um 17 Uhr haben alle Nutzer die Möglichkeit, die genannten Titel herunterzuladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. In der nächsten Woche geht es dann gleich mit zwei Spielen weiter. Sowohl das Adventure Insurmountable als auch das Strategiespiel XCOM 2 gibt es am kommenden Donnerstag als Geschenk im Epic Games Store.

Insurmountable wurde erstmals im April 2021 veröffentlicht. Verantwortlich für die Entwicklung ist die Spieleschmiede ByteRockers’ Games. Der Titel ist sowohl für Microsofts Xbox als auch für Sonys PlayStation 4 beziehungsweise 5 sowie die Nintendo Switch und den Windows-PC verfügbar. Die Spieler müssen bei Insurmountable gewaltige Gebirge überwinden und als einsame Bergsteiger auf den unterschiedlichsten Terrains bestehen. Dabei gilt es harte Entscheidungen in einer feindlichen Umgebung zu treffen. Auf Steam wurden bislang 307 Bewertungen abgegeben. Diese sind "sehr positiv" ausgefallen. Wer also schon immer Bergsteiger werden wollte, macht mit Insurmountable nichts falsch.

XCOM 2 wurde vom Publisher 2K Games im Februar 2016 für Microsofts Windows sowie Apples macOS und Linux veröffentlicht. Das rundenbasierte Strategiespiel stellt dabei die Fortsetzung von XCOM: Enemy Unknown aus dem Jahr 2012 dar. 20 Jahre sind vergangen, seit die Menschheit den Krieg gegen die Aliens verloren hat und eine neue Weltordnung besteht. Nach Jahren im Verborgenen müssen sich die XCOM-Kräfte erheben und die Aliens zerstören. Insgesamt erhielt das Strategiespiel über 55.000 Rezensionen auf Steam, die "sehr positiv" ausgefallen sind. Die rund 1.000 kürzlich abgegebenen Bewertungen sind "größtenteils positiv".