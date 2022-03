Neue Gratisspiele für die Xbox Series und die Xbox One im April 2022

Nachdem die Gratisspiele von Sony für den April 2022 bereits durchgesickert sind, gibt es jetzt auch erste Informationen zu den kommenden kostenlosen Titeln von Microsoft. Sowohl alle Xbox-Series- als auch Xbox-One-Gamer erhalten mit einem aktiven Live-Gold beziehungsweise Game-Pass-Ultimate-Abonnement vier Spiele. Neben dem Fantasy-Abenteuer Another Sight warten das Puzzlespiel Hue sowie das Städtebautitel Outpost Kaloki X und das Offroad-Rennspiel MX vs ATV Alive.

Bei Another Sight handelt es sich um ein surreales Fantasy-Abenteuer mit Steampunk-Elementen, angesiedelt im spätviktorianischen London des Jahres 1899. Ein junges Mädchen, das sein Augenlicht verloren hat, und ein Kater brechen zu einem gemeinsamen Abenteuer auf. Die sich entwickelnde Geschichte lässt einige der wichtigsten zeitgenössischen Geistesgrößen aufeinander treffen: Monet, Tesla, Edison und andere Ikonen der Kulturgeschichte. Bei Steam wurde der Titel insgesamt 126 mal bewertet. Besagte Bewertungen sind “größtenteils positiv” ausgefallen. Die Erstveröffentlichung erfolgte im September 2018.

Der Puzzle-Plattformer Hue wurde von Henry Hoffman und Dan Da Rocha designt und von Fiddlesticks entwickelt. Curve Digital veröffentlichte den Titel erstmals am 30. August 2016 sowohl für Microsoft Windows als auch für die PlayStation 4 und die Xbox One. Auf Steam äußerten sich insgesamt 857 Gamer “sehr positiv” über das Puzzlespiel.

Outpost Kaloki X ist laut den Entwicklern ein locker-leichtes Weltraum-Wirtschaftsspiel voller cleverer Charaktere und abgedrehter Geschichten. Die Gamer haben die Aufgabe die außerirdischen Besucher glücklich zu machen und dadurch Geld zu verdienen. Neben einer Abenteuergeschichte gibt es zudem eine Kriegsgeschichte sowie elf verschiedene Szenarien. Die Erstveröffentlichung erfolgte bereits im September 2004. Somit hat der Titel einige Jahre auf dem Buckel.

MX vs ATV Alive ist ein Offroad-Rennspiel, das von THQ veröffentlicht wurde. Das Spiel ist nach MX vs ATV Reflex der vierte Titel in der Serie und wurde erstmals im Mai 2011 releast. Wie bereits beim Vorgänger kommt auch bei Alive die Reflex-Steuerung zum Einsatz.