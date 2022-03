PlayStation Plus: Sony verschenkt im April drei Spiele

Auch im kommenden Monat verteilt Sony an alle PS-Plus-Abonnenten wieder kostenlose Spiele. Vom 5. April bis zum 3. Mai 2022 erhalten sowohl PlayStation-4- als auch PlayStation-5-Besitzer neue Gratistitel. Neben dem Actiongame Hood: Outlaws & Legends (PS4 & PS5) gibt es zudem für alle PlayStation-4-Gamer Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom - Rehydrated sowie Slay the Spire.

Hood: Outlaws & Legends wurde von Sumo Newcastle entwickelt und von Focus Home Interactive veröffentlicht. Der Titel erschien erstmals am 10. Mai 2021 für Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Xbox Series. Die Gamer müssen im Action-Adventure rivalisierende Gangs bei PvPvE-Mehrspieler-Raubüberfällen bezwingen und bewegen sich dabei in einer gewaltsamen, mittelalterlichen Welt. Auf Steam finden sich insgesamt über 5.000 Bewertungen, die “ausgeglichen” sind. Allerdings sind die 21 kürzlich abgegebenen Rezensionen “sehr negativ” ausgefallen.

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom - Rehydrated ist erstmals im Januar 2020 erschienen. Das auf der Nickelodeon-Animationsserie SpongeBob SquarePants basierende Action-Adventure ist sowohl für die PlayStation 4 als auch für die Nintendo Switch sowie die Xbox One und Microsoft Windows verfügbar. Außerdem steht eine Version für Google Stadio, Amazon Luna, tvOS und Android zur Verfügung. Für die Entwicklung zeigt sich Purple Lamp Studios verantwortlich. Auf Steam wurden insgesamt über 9.000 Rezensionen abgegeben, die “äußerst positiv” ausfallen. Dies gilt ebenfalls für die fast 200 kürzlich erhaltenen Bewertungen.

Slay the Spire wurde vom US-amerikanischen Studio MegaCrit entwickelt und von Humble Bundle veröffentlicht. Das Spiel erschien erstmals Ende 2017 als Early Access für Microsoft Windows, macOS und Linux. Mittlerweile ist der Titel auch auf der PlayStation 4, iOS, Android sowie der Xbox One verfügbar. Auf Steam finden sich über 91.000 Rezensionen, die “äußerst positiv” sind.