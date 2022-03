Sonys State of Play: Zahlreiche neue PlayStation-5-Spiele und mehr

Sony hat am gestrigen 9. März 2022 seinen State-of-Play-Event veranstaltet und allen Süielern zahlreiche neue Titel serviert. Im rund zwanzigminütigen Stream gab es zahlreiche Neuvorstellungen und Ankündigungen. Unter anderem kommen alle Turtle-Fans auf ihre Kosten. Mit der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection kehren Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello allerdings nicht nur auf Sony-Konsolen zurück.

Die aus insgesamt 13 Titeln bestehende Sammlung lässt sich in Zukunft auch via Steam beziehen. Außerdem lassen sich Shredder und der Foot Clan auf der Xbox Series, bzw. One sowie auf der Nintendo Switch vermöbeln. Highlight der Kollektion dürfte unter anderem die Arcade-Version von Turtles in Time sein. Hier können alle vier Ninja-Schildkröten zeitgleich gesteuert werden. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Jedoch sollen die “Heroes in a half-shell” noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Allerdings ist dies nicht alles, dass die Spieleschmiede Capcom zum State of Play beisteuert. Bei Exoprimal ziehen die Gamer in den Kampf mit zahlreichen Dinosauriern. Allerdings spielt das Onlinespiel keinesfalls in der Vergangenheit, sondern im Jahr 2043.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Square Enix präsentierte mit VALKYRIE ELYSIUM die Fortsetzung der Valkyrie-Serie an. Bei dem Action-RPG sollten in erster Linie Fans der nordischen Mythologie auf ihre Kosten kommen. Der Titel erscheint sowohl für die PlayStation 5 als auch 4.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zu den bereits genannten Spielen präsentierte Sony den Ascension-Trailer von Returnal sowie einen ersten Ankündigungs-Trailer von JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R. Wer den State-of-Play-Event verpasst hat, kann diesen im folgenden Video nochmals in ganzer länge sich zu Gemüte führen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen