Epic Games Store: Kommender Gratistitel wieder nur ein Addon

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche eine Liebeserklärung an klassische JRPGs verschenkt, enttäuscht die Epic-Vertriebsplattform in der kommenden Woche - sofern es beim aktuellen Gratisspiel bleiben sollte. Mit dem “Epischer-Slayer-Paket” erhalten alle Spieler vom 3. bis 10. März 2022 ein kostenloses Addon für den Action-RPG Dauntless. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Schaut man sich die Übersichtsseite der Dauntless-Addons an, liegen die Preise für eine Erweiterung zwischen 5 und 100 Euro. Allerdings werden für den Großteil knapp 15 Euro fällig. Da die Informationen auf der Produktseite des kommenden Gratispakets recht spärlich gesät sind, ist davon auszugehen, dass die Gamer mit dem kostenlosen Release rund 15 Euro sparen können. Zum eigentlichen Inhalt des Pakets gibt es bislang kaum Informationen. Auf der Produktseite findet sich lediglich der folgende Text: “Schwing dich mit diesem epischen Ausrüstungspaket in die Lüfte. Mit 3 Tagen Mitgliedschaft im Slayer-Club und einem Schuss Währungen, die deine Fortschritte beschleunigen, bist du auf alles vorbereitet!”

Das kostenlose Online-Action-RPG Dauntless wurde von Phoenix Labs entwickelt und erstmals im Jahr 2019 veröffentlicht. Der Titel lässt sich sowohl auf Sonys PlayStation 4 sowie 5 als auch auf Microsofts Xbox One und Series spielen. Außerdem ist das RPG für die Nintendo Switch sowie Android-Geräte und den PC erhältlich. Neben dem Einzelspieler-Modus kann Dauntless auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen gespielt werden. Crossplay wird ebenfalls unterstützt. Im Jahr 2019 wechselte der PC-Titel exklusiv zum Epic Games Store, was für reichlich Unmut unter den Gamern sorgte.

Dauntless spielt in einer Fantasy-Welt, die von einem katastrophalen Ereignis heimgesucht wurde. Die Gegner sind monströse Kreaturen, die als Behemoths bekannt sind. Die Gamer schlüpfen in die Rolle eines Slayers und sagen den Behemoths den Kampf an. Dabei gilt es Waffen und Ausrüstung herzustellen, um auch im Kampf gegen stärkere Feinde als Sieger vom Platz zu gehen.