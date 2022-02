Capcom kündigt Street Fighter 6 an

Als Capcom im August 1987 den ersten Teil der Street-Fighter-Serie veröffentlichte, hatte sicherlich niemand damit gerechnet, dass rund 35 Jahre später immer noch an einem neuen Street-Fighter-Teil gearbeitet wird. Doch genau dies scheint nun der Fall zu sein. Wie sich einem Teaser-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Capcom entnehmen lässt, ist Street Fighter 6 in der Entwicklung. Wann der Titel erscheinen soll, ist aber bis dato noch unklar. Das Entwicklerstudio hat lediglich bekannt gegeben, im Sommer 2022 mehr Infos zu verkünden. Ob dann auch eine Demoversion von Street Fighter 6 verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.

Des Weiteren hat die Spieleschmiede für den 24. Juni 2022 die Capcom Fighting Collection angekündigt. Besagte Collection wird sowohl für die PlayStation 4 als auch die Xbox One sowie die Nintendo Switch und via Steam erhältlich sein. Enthalten in dem Bundle sind neben Darkstalkers auch Night Warriors sowie Vampire Savior und Vampire Savoir 2. Außerdem sind Vampire Hunter 2, Red Earth und Cyberbots mit von der Partie. Um sich schon etwas auf den sechsten Teil einzustimmen, sind bei der Capcom Fighting Collection ebenfalls Super Puzzle Fighter II Turbo sowie Hyper Street Fighter II und Super Gem Fighter Minimix mit an Bord. Wie sich der offiziellen Webseite entnehmen lässt, besitzen die Titel neue Features, die in der Originalversion nicht enthalten waren. Die Altersfreigabe ist laut PEGI ab 16 Jahren.

Wer schon jetzt in die Welt der legendären Street-Fighter-Serie abtauchen will und als Ryu seine Gegner mit einem Hadoken oder einem Shouryuken niederstrecken möchte, kann derzeit zwei Spiele erwerben. Zum einen die 30th Anniversary Collection, die unter anderem auch den ersten Teil der Serie beinhaltet. Wer jedoch weniger in Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit schwelgen möchte, hat mit der Champions Edition von Street Fighter V und dem Season-5-Premium-Pass die Möglichkeit direkt den Vorgänger zu spielen.