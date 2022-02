Massiver Spieleransturm: Lost Ark auf großer Rekordjagd

Mit Lost Ark veröffentlichte Amazon schon in 2019 ein von Smilegate RPG entwickeltes MMORPG für den asiatischen Markt. Seit Anfang Februar steht der Titel auch Spielern in Europa und Nordamerika zur Verfügung und ist dabei so beliebt, dass sich in den vergangenen 24 Stunden laut der SteamDB zu Spitzenzeiten über 1,3 Millionen Spieler zeitgleich in der Welt von Lost Ark befanden. Grund hierfür könnte das allgemeine Interesse der Gamer am MMORPG sein, allerdings handelt es sich bei Lost Ark um einen Free-2-Play-Titel. Somit ist die Einstiegshürde für neue Spieler deutlich geringer. Die Einnahmen werden durch Mikrotransaktionen generiert. Wie sich der Steam-Produktseite entnehmen lässt, werden für das Apprentice-Starter-Pack rund 20 Euro fällig. Das Explorer-Starter-Pack liegt bei 35 Euro und das Vanquisher-Starter-Pack kostet 65 Euro.

Aufgrund des großen Interesses kommt die Infrastruktur des Spiels an ihre Grenzen. Dies führte sogar so weit, dass Lost Ark am vergangenen Wochenende teilweise offline war. Andere Hobby-Abenteurer mussten sich auf lange Wartezeiten einstellen. Wie sich einem Blogeintrag entnehmen lässt waren die Verantwortlichen vom Spieleranstrum völlig überwältigt und haben nicht mit solch einem Ansturm gerechnet. Aktuell wird die komplette Infrastruktur weiter skaliert und es sollen so schnell wie möglich zahlreiche neue Server zur Verfügung stehen. Wie lange das Ganze dauern wird ist aber unklar. Laut Angaben der Entwickler wird man einige Zeit benötigen, um einen einwandfreien Betrieb der neuen Hardware sicherzustellen.

Des Weiteren gilt zu beachten, dass es sich um eine separate neue Region (getrennt von Mitteleuropa) ohne regionsübergreifende Spielmöglichkeit handelt. Dies bedeutet auch, dass regionale Funktionen wie die königlichen Kristall- oder Silber-Bestände aus Mitteleuropa in der neuen europäischen Region nicht zugänglich sind. Die neue Region wird höchstwahrscheinlich ideal für Spieler sein, die noch keinen Charakter erstellt haben. Außerdem gibt es zum Launch ein nicht handelbares Geschenk von Amazon beziehungsweise Smilegate RPG: