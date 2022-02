GTA 6: Rockstar Games bestätigt aktive Entwicklung eines nächsten Titels

Kein Spiel wird wohl sehnlicher erwartet als GTA 6. Ob mysteriöse Hinweise in einem Lebenslauf eines ehemaligen Rockstar-Games-Entwicklers oder ein Flitzer bei "Schlag den Star": das Kuriositätenkabinett an Hinweisen und Forderungen rund um GTA VI ist groß. Jetzt scheint Rockstar Games allem Anschein nach Erbarmen mit den Fans des Franchises zu haben und kündigte einen weiteren Eintrag in der GTA-Reihe an.

Der wichtige Teil des Blog-Posts liest sich wie folgt: "With the unprecedented longevity of GTAV, we know many of you have been asking us about a new entry in the Grand Theft Auto series. With every new project we embark on, our goal is always to significantly move beyond what we have previously delivered — and we are pleased to confirm that active development for the next entry in the Grand Theft Auto series is well underway. We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details."

Auch wenn das Ganze so wirkt als wäre hier die Rede von GTA 6, fällt nicht ein einziges Mal der Name des Titels. Ob dies ein Anzeichen dafür sein kann, dass Rockstar Games mit dem nächsten Titel des Franchises einen anderen Weg einschlagen will, bleibt abzuwarten. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der sechste Grand-Theft-Auto-Titel tatsächlich in den kommenden Wochen offiziell vorgestellt wird. Jedoch wird laut Gerüchteküche bereits seit Jahren am sechsten Teil geschraubt. Somit sollte man vorerst auf die Euphoriebremse drücken und sich weiterhin in Geduld üben. Letztendlich wäre ein neuer Eintrag in der Grand-Theft-Auto-Serie auch ein VR-Titel. Zudem ist bei der Spieleschmiede keine Eile geboten. Der fünfte Teil erfreut sich nach fast neun Jahren immer noch großer Beliebtheit und ist äußerst lukrativ für das Studio.

Letztendlich ist unklar, wohin die Reise gehen wird und ob das lang ersehnte GTA VI tatsächlich kommen wird. Fakt ist, dass sowohl die Erwartungen der Verantwortlichen als auch die der Fans immens hoch sind und für eine erfolgreiche Veröffentlichung bedingungslos erfüllt werden müssen.